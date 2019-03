Laboe

Für den Bereich Laboe hatte der Zweckverband angekündigt, aufgrund der bereits vorhandenen „guten Versorgung“ nicht in die Vermarktung zu gehen. Doch damit sind etliche Laboer gar nicht einverstanden. Viele sehen sich nicht gut versorgt und fragen sich: Weshalb bleibt Laboe außen vor, obwohl wir doch Mitglied im Zweckverband sind? Darunter auch Reimer Eickmeier, Immobilienmakler und Ferienwohnungvermieter in Laboe.

" Laboe lässt sich abhängen"

„Die ganze Welt redet von Digitalisierung, nur Laboe lässt sich abhängen“, sagte der Geschäftsmann. Doch der Grund für diese Entscheidung seien rein rechtliche, sagte der Verbandsvorsteher Wolf Mönkemeier. Denn ein Zweckverband als öffentlicher Träger dürfe nicht in einem Gebiet vermarkten, in dem es bereits einen privatwirtschaftlichen Anbieter gebe, und das sei in Laboe der Fall. Dort gebe es überwiegend die sogenannten schwarzen Flecken, also ein gut versorgtes Gebiet. Eickmeier und viele andere können das nicht nachvollziehen. Er habe eine Umfrage gestartet, wonach über 80 Prozent maximal 200 Mbit nutzen können. Er will nun Mitstreiter suchen, die mit ihm gemeinsam die Laboer aufrütteln und für den Glasfaserausbau begeistern.

Amtsdirektor ist eingeschaltet

„Das bedeutet von Haus zu Haus gehen, Info-Stände an den Einkaufszentren abholten und die Menschen in Laboe direkt ansprechen. Viel Arbeit, aber es lohnt sich. Laboe darf nicht hinten runter fallen. Glasfaser ist die Technik der Zukunft“, so Eickmeier. Er hatte bereits mit dem Zweckverbandsvorsitzenden Wolf Mönkemeier und dem Amtsdirektor Sönke Körber Kontakt aufgenommen, die nun zwischen der geplanten privaten Initiative und der Firma TNG vermitteln wollen.

Wer sich für den Glasfaserausbau einsetzen möchte, kann sich an Reimer Eickmeier wenden, Tel. 04343/494810.