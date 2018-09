Schönberg

„Das war ein ganz schöner Kraftakt“, erinnert sich Matthies, der schon seit 1988 Betriebsleiter ist, an den Wechsel zum Eigenbetrieb. Als damals die Schleswag die Ortsentwässerung übernehmen wollte, stellte Schönberg beim Innenministerium den Antrag, sie als Eigenbetrieb der Gemeinde zu führen. Der konnte dann 1993 starten.

Als am Standort am Ortsrand Richtung Wisch 1967 der Betrieb aufgenommen wurde, war das Klärwerk nur für 7000 Einwohner berechnet – inzwischen sind es 26000. Die Einwohnerwerte berücksichtigen nicht nur die gemeldeten Einwohner, sondern auch den Bedarf der Betriebe und der Urlaubsgäste, die in der Hauptsaison für eine Spitzenlast sorgen. So wird etwa die Ostseeklinik im Ortsteil Holm mit 500 Einwohnerwerten berechnet, denn zu den 315 Betten kommen noch Partnerbetten, Tages-Reha und Personal. Außerdem versorgt der Ortsentwässerungsbetrieb auch die Nachbargemeinden Höhndorf, Fiefbergen, Krokau, Wisch, Barsbek, und Krummbek sowie über den ZVO auch Bendfeld, die über Pumpsysteme ihr Abwasser nach Schönberg liefern. Die heute vorhandenen Kapazitäten reichen nach Angaben von Matthies auch noch für bis zu 30000 Einwohnerwerte. „Unser großes Neubaugebiet kann also ohne Probleme versorgt werden“, sagt Bürgermeister Peter Kokocinski.

Seit nunmehr bereits acht Jahren konnten die Abwassergebühren stabil gehalten werden. Die vor wenigen Tagen im Haupt- und Finanzausschuss vorgelegte Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 und 2020 sieht jetzt sogar eine Senkung der Gebühren um einen Cent auf dann 3,30 Euro je Kubikmeter vor. „Das ist das Ergebnis guten Wirtschaftens“, meint Kokocinksi.

