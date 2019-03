Schönberg

„Die 35 Arbeitsplätze sowie die zuverlässige Versorgung der Region mit Energieträgern und Dienstleistungen bleiben erhalten“, so Wolgast. Insolvenzverwalter Matthias Wolgast zeigte sich zufrieden mit dem „positiven“ Ergebnis. Denn „den sehr qualifizierten und motivierten Mitarbeitern sowie dem Standort galt die Aufmerksamkeit bei der Sanierung des Unternehmens.

Energieversorgung und Landhandel

„Mit der Raiffeisen Mölln Energie konnte ein neuer Eigentümer gefunden werden, der sowohl in der Energieversorgung als auch im Landhandel breit und exzellent aufgestellt ist“, so Wolgast. Wie berichtet, war die Schönberger Traditionsfirma Ende des Jahres 2018 in die Insolvenz gerutscht, weil es eine Anzeige wegen Steuerbetrugs gegeben hatte. Diese Ermittlungen dauern derzeit noch an, wie Staatsanwalt Henning Hadeler auf Nachfrage erklärte.

Die Raiffeisen Mölln Energie ist eine Tochtergesellschaft des Agrarhandelsunternehmens Ceravis AG mit 500 Mitarbeitern an rund 50 Standorten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. „Mit der Übernahme des Unternehmens haben wir einen weiteren Standort in Schleswig-Holstein gewonnen und sind noch dichter an unseren Kunden“, sagt Moritz Heitmann, Geschäftsführer von Raiffeisen Mölln Energie.