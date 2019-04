Nach 36 Jahren wechseln in der Schönberger Jugendherberge die Herbergseltern. Bärbel und Volker Keppel gehen in den Ruhestand. Ihre Nachfolger Walter Weber und Antje Bard freuen sich auf den Neustart. Sie kündigen an, „das Haus soll künftig näher an den Tourismus im Ort heranrücken“.