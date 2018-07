Schönberg

Das Programm in Zusammenarbeit mit „Pro Familia“ richtet sich an Schüler der vierten Klassen im Sexualkundeunterricht. „An drei Tagen jeweils vier Stunden erfahren die rund 100 bis 125 Schüler der 5-zügigen Klassenstufe nicht nur viel über das Thema Sexualität, sie werden vor allem gegen die Gefahren sensibilisiert, in ihrer Persönlichkeit gestärkt und zur sexuellen Selbstbestimmung ermutigt“, erklärt Lehrerin Alexandra Hoppe, die das Projekt an der Schule organisiert und konzipiert.

Angelegt ist das Projekt in enger Zusammenarbeit mit den Eltern, die sich auch finanziell an dem Unterricht durch Spezialisten von „Pro Familia“ beteiligen. Gleichzeitig werden die Lehrer auf einer Fortbildung geschult.

Der kleine Drachen „Ziggy“ soll den Kindern den Zugang zu dem sensiblen Thema erleichtern. „Die Kinder sollen letztlich auch lernen, wo sie jederzeit Hilfe bekommen können“, erklärt Hoppe. Das wird mit Rollenspielen, gezeichneten Bildern und Fragekästen demonstriert – und dabei wird seit drei Jahren auch „Ziggy“ eingesetzt.

Sorgen bereitet Hoppe aber immer wieder die Finanzierung dieser Arbeit. Der Kreis Plön gibt nur einen kleinen Zuschuss für alle Schulen im Kreis. „Das größte Problem sind dabei die Personalkosten“, sagte die Organisatorin. Deshalb beteiligen sich auch die Eltern. „Aber dennoch sind wir immer auf Spenden angewiesen und dem Lions Club Wagrien dankbar, dass er uns so kräftig unterstützt“, sagt Hoppe.