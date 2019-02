Schönberg

Ein Kernstück des Umbaus ist ein deutlich erweiterter Obst- und Gemüsebereich, zu dem nun auch eine Salattheke gehört. Marktmanager Holger Schwarten freut sich mit seinen rund 55 Mitarbeitern auf das neue Konzept.

„Es war schon eine echte Herausforderung für alle Mitarbeiter. Alle haben mit angepackt und freuen sich nun auf den Neustart“, sagte Holger Schwarten. Er ist seit 1989 Leiter des Schönberger Sky-, jetzt Rewe-Marktes und hat bereits viele Veränderungen mitgemacht. So habe man gemeinsam im Team auch diese Herausforderung gemeistert, denn in fünf Tagen musste der Markt ausgeräumt und so wieder hergerichtet werden, damit pünktlich um 7 Uhr die Kunden begrüßt werden konnten.

Täglich frische Mittagsgerichte an der "heißen Theke"

Die Kunden merkten vor allem eines: Der Markt ist deutlich übersichtlicher geworden, denn das Konzept sehe eine Durchlässigkeit von vorn bis hinten vor, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Ins Auge fällt auch die großzügige Bereich für Obst und Gemüse, zu dem nun auch die Salatbar gehört. „Die wird laufend frisch aufgefüllt“, versicherte Schwarten. Insgesamt sei das Sortiment erweitert und vertieft worden, vor allem im Bio-Segment habe man sich der Kundennachfrage angepasst. An der „Heißen Theke“ erhalten die Kunden außerdem täglich frische Mittagsgerichte.