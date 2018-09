Schönberg

„Das ist ziemlich einmalig, was hier in Schönberg für Kinder und Jugendliche getan wird“, meint Kerstin Thomsen, Vorsitzende des Sozialausschusses. Bürgermeister Peter Kokocinski nennt die Finanzierung durch die Gemeinde „gut investiertes Geld“. Thomas Ruser, Leiter des Kinder- und Jugendhauses der Gemeinde an der Gemeinschaftsschule Probstei betont, dass es in allen Bereichen stets auch um pädagogische Arbeit geht: „Es geht uns nicht darum, möglichst viele Angebote zu machen – bei uns steht auch immer eine gute Betreuung im Vordergrund.“

Kokocinski betont, das alle Aktionen am Strand – vom Ausleihen von Bällen und Schwimmbrettern bis zum Drachenbau sowie Beachvolleyball-Turnieren – einschließlich des Spielmobils für die Teilnehmer kostenlos waren. In diesem Jahr gab es außer an der Seebrücke ein zusätzliches Angebot am Strand von Brasilien. Das Publikum sei unterschiedlich gewesen, die Nachfrage aber an beiden Standorten sehr groß. Das gilt auch für das Spielmobil für Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren, das bis Ende August abwechselnd in Kalifornien und an der Seebrücke stand. Unterstützt wurde das hauptamtliche Team bei allen Aktivitäten von Honorarkräften und ehrenamtlichen Helfern.

Wahrscheinlich schon für die nächste Saison stehen für die Gemeinde nun aber neue Ausgaben an. „Demnächst wird eventuell ein neues Spielmobil erforderlich“, sagt Kokocinski. Das alte Feuerwehrfahrzeug ist in die Jahre gekommen und wird nicht mehr lange einsetzbar sein. „Das wäre ein großer Verlust“, meint Kokocinski. Nun muss überlegt werden, ob sich noch eine Reparatur lohnt oder lieber ein kleineres Fahrzeug angeschafft wird, das auch von allen gefahren werden könnte.