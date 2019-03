Schönberg

Bunt und fröhlich, überzeichnet surreal und humorvoll kommt diese neue Ansicht zum Seebrückenfest daher. „Wir wollten ein Bild, das sich ganz bewusst von denen der Vorjahre abhebt“, erklärte Organisator Felix Franke. Durch private Kontakte waren Franke und Hansen zusammen gekommen.

Der Werbeillustrator ließ sich nicht lange bitte. War er doch in der Probstei groß geworden und in Schönberg zur Schule gegangen, so dass er die Örtlichkeiten aus eigenem Erleben kenne, wie der 43-Jährige erzählte. So habe er „das Bild schnell im Kopf“ gehabt und sich für eine „überzeichnete, surreale Darstellung“ entschieden.

Eine schönes Stilmittel ist die Tag-Nacht-Teilung. So stellt Hansen mit klaren Linien und ohne das Bild zu überladen das bunte Treiben der Familien mit Kindern über Tage und die Partystimmung mit Feuerwerk am Abend dar.

Begeistert nahmen Bürgermeister Peter Kokocinski und André Schaffer vom Touristservice das erste Exemplar entgegen. „Es ist ein weiterer Baustein für alle die, die vielleicht diese Plakate sammeln möchten, die sich ähnlich wie zur Kieler Woche jährlich wandeln“, so der Bürgermeister. Er regte an, die Seebrückenfest-Plakate der Vorjahre in den Räumen des Touristservice zu präsentieren und dieses Konzept für die nächsten Jahre fortzusetzen.

