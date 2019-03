Schönberg

Die Gemeinschaftsschule Probstei ist bekannt für ihre aufwendigen Theateraufführungen. Das Besondere: Es ist ein kursübergreifendes Projekt, das unter Leitung von Regisseurin und Deutschlehrerin Katharina Klein umgesetzt wird.

Moderne Fassung des Klassikers "Der Schimmelreiter"

Die Novelle „Der Schimmelreiter“ ist für die Schüler nicht unbedingt das Wunsch-Stück, wie sie berichten. Doch für Katharina Klein ist sie ein Muss „für uns Norddeutsche“. So habe sie dann auch mit den Schülern ihres Kurses „darstellendes Spiel“ die Texte so umgearbeitet, dass eine sehr moderne Fassung des Literatur-Klassikers entstanden ist.

Schüler verantwortlich für Musik, Bühnenbild und Kostüme

Abgestimmt ist das Spiel mit den Musikern unter Leitung von Marcus Bense. Er lässt den Schülern viel Freiheit in der Umsetzung der Vorgaben. „Es ist alles sehr düster, viel Melancholie, viel Moll. Das zieht sich durch das ganze Stück, so Bense.

Hand in Hand geht das Spiel auf der Bühne auch mit den Technikern von Kursleiter Cai Lamp. Sie haben auf das richtige Stichwort für Sturm, Wind, Gewitter und Nebel zu sorgen. Außerdem sind die Schüler der Kurse Bühnenbild und Kostüme sowie Theatermanagement mit eingebunden.

Der Vorhang hebt sich in der Aula erstmals am 29. März, und dann nochmals am 2. April, jeweils um 19 Uhr. Karten an der Abendkasse.