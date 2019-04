Schönberg

„Das ist eine Investition, die sich in die nächsten vier bis fünf Jahre hineinzieht“, erklärte Schulverbandsvorsteher Lutz Schlünsen ( SPD). Entstehen soll eine Vierfeld-Sporthalle mit einer Tribüne. Dies sei nicht nur eine Steigerung der Attraktivität für den Schulsport, sondern auch für den Regionalsport. Denn so könnten auch höherklassige Veranstaltungen dort ausgerichtet werden, so Schlünsen. Die reine Sporthalle schlägt mit rund sechs Millionen Euro zu Buche, die Gestaltung des Außengeländes sowie des Parkplatzes mit dann 140 Stellplätzen könne man in weiteren Bauabschnitten umsetzen, so Schlünsen weiter.

130 Anmeldungen für die Gemeinschaftsschule Probstei

Bestätigt werde der Schulverband in dieser Zukunftsplanung durch die Anmeldezahlen für die Gemeinschaftsschule Probstei. „Wir haben für das fünfte Schuljahr bereits wieder 130 Anmeldungen vorliegen, für die Oberstufe 75. Damit bleibe man auch nach der Änderung des Schulgesetzes mit der Rückkehr zu G9 voll in den Erwartungen. „Der Run ist ungebrochen. Wir haben erneut eine Steigerung gegenüber 2018. Das zeigt die Attraktivität der Schule“, sagte Schlünsen.