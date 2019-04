Schönberg

Aus dem Mittagstischfonds werden mehr als 80 Kinder versorgt, die aus verschiedensten Gründen ohne diese Unterstützung kein warmes Mittagessen erhalten würden. Die Hilfe über den Fonds läuft unbürokratisch, ohne Antrag oder Einkommensprüfung, in enger Abstimmung mit dem Mittagstisch-Team in Regie von Heike Dziuba und in Zusammenarbeit mit der Offenen Ganztagsschule. Die beiden Talkmaster übergaben nun einen symbolischen Scheck an den Schönberger Bürgermeister Peter Kokocinski sowie den Schulverbandsvorsteher Lutz Schlünsen und ein großes mit Süßem gefülltes Osterei für das Team der Mensa.

Zweimal im Jahr werden illustre Gäste eingeladen

Zurstraßen und Penthin hatten die Veranstaltungsreihe vor fünf Jahren gestartet und waren sofort auf riesige Resonanz gestoßen. Zweimal im Jahr laden der ehemalige Schönberger Bürgermeister Wilfried Zurstraßen und der Schönberger Kinderarzt und Pianist Rüdiger Penthin sich illustre Gäste aus der Region ein, die ihnen und dem Publikum Rede und Antwort stehen. Jeder ihrer Talkrunden waren mit bisher mit weit über 100 Gästen besucht und jede diente einem Ziel: Kultur zu machen, die Soziales bewirkt.

Nächster Schönberg-Talk im Juni

Die beiden Akteure haben auch für dieses Jahr wieder zwei Veranstaltungen geplant. Sie verrieten bereits die Talkgäste, die im Juni bei ihnen zu Gast sind: die frühere Schönberger Pastorin Annegret Wegner-Braun, die im letzten Jahr zur Pröpstin für den Kirchenkreis Dithmarschen gewählt wurde, die Schülerin Leevke Puls aus Heikendorf, die zu den Mitorganisatoren der Friday for Future-Demos in Kiel gehört, der Küsten- und Klimafolgenforscher Horst Sterr und der Leiter der Kreismusikschule Franz-Michael Deimling.