Schönberg

Aufgewachsen ist Timo Hepp in Alt-Mettenhof in Kiel. „Nur weil mein Grundschullehrer meine Eltern überzeugt hat, bin ich auf das Gymnasium gekommen“, sagt er. Hepp war 14 Jahre lang am Städtischen Gymnasium Bad Segeberg tätig, bevor er 2016 Mittelstufenleiter an der KKS in Kiel wurde. Außerdem war er zehn Jahre lang Studienleiter für Geschichte beim IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein). Dann wurde er auf die Ausschreibung der Nachfolge von Wolfgang Wittmaack in Schönberg aufmerksam: „Die haben da viel erreicht, das war überregional bekannt. Was ich über Schönberg gehört habe, war sehr positiv.“

Bildung darf nicht von Zufällen abhängen

„Vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich zum Wechsel an eine Gemeinschaftsschule noch nein gesagt“, meint Hepp. Doch nachdem er durch seine Arbeit am IQSH viele Schulen kennengelernt hat, sagt er heute: „Der Umgang mit Schülern an Gymnasien ist anders. An einer Gemeinschaftsschule haben alle Schüler die Möglichkeit, das Abitur zu machen. Bildungserfolg darf nicht von der Bildung oder den finanziellen Möglichkeiten der Eltern und auch nicht von Zufällen abhängen. Wir müssen dafür sorgen, das alle Kinder die gleichen Chancen bekommen.“

Football und Golf

Hepp wird in Schönberg auch selbst in den Fächern Weltkunde und Englisch in die Klassen gehen: „Ich unterrichte gern.“ Außer Reisen ist für ihn vor allem Sport sehr wichtig. Der ehemalige Leichtathlet war einige Zeit lang bei den Footballern der Kiel Baltic Hurricanes aktiv und spielt heute Golf. Er ist Mitglied beim FC Bayern München, hat aber auch eine Dauerkarte für den THW.