Schönberg

Ursache war die Beschädigung eines Mittelspannungskabels bei Arbeiten einer Tiefbaufirma in Schädtbek in der Gemeinde Dobersdorf, erklärte die Sprecherin der Schleswig-Holstein Netz AG, Christine Pinnow. Die Überspannung habe dann zu Folgefehlern in zwei benachbarten Stromleitungen geführt.

Betroffen von dem Stromausfall waren rund die Hälfte der Gemeinde Schönberg einschließlich des Gewerbegebiets, Höhndorf, Stoltenberg und Schlesen sowie Teile von Fahren und Dobersdorf. Durch Suchschaltungen konnte SH Netz einen Fehler in Schönberg lokalisieren und durch Umschaltungen im Netz gegen 9.15 Uhr den Großteil von Schönberg und Höhndorf wieder mit Strom versorgen. Gegen 10.40 Uhr waren Schönberg und Höhndorf dann wieder vollständig versorgt.

Um Dobersdorf, Fahren, Schlesen und Stoltenberg wieder versorgen zu können, mussten das beschädigte Mittelspannungskabel in Schädtbek sowie zwei beschädigte Freileitungen in Dobersdorf und Stoltenberg repariert werden. Die Reparaturen konnten am Nachmittag abgeschlossen werden. Ab 11 Uhr hatte zunächst ein Notstromaggregat die Versorgung in Teilen von Dobersdorf übernommen.