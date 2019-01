Schönberg

„Wir wollten zeigen: Selbst in der Probstei kocht mal ein Sternekoch“, sagte Filou-Geschäftsführerin Annette Weidler. Darauf scheinen viele gewartet zu haben, denn beide Abende waren schnell ausverkauft.

Beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival kam die Idee

„Die Idee entstand ziemlich spontan im Februar vor einem Jahr“, erzählte Weidler. „Da waren mein Mann und ich beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival in Bad Segeberg – und dort kochte an dem Abend Ronny Siewert.“

Sternekoch im Grand Hotel Heiligendamm

Der 40-jährige Sternekoch ist Küchenchef im Gourmet Restaurant Friedrich Franz im Grand Hotel Heiligendamm.

„Nach dem Dinner kam er anschließend an die Tische und fragte die Gäste, ob Ihnen das Menü geschmeckt habe“, erzählte Weidler. „Ein echter Sternekoch zum Anfassen! Als er an unserem Tisch war, haben wir ihn gefragt, ob er auch mal in unserem Restaurant am Schönberger Strand kochen würde. Und er hat sofort zugesagt.“

Mitgebracht hatte Ronny Siewert zwei Mitarbeiter aus seinem Team in Heiligendamm und einen Auszug aus seinem dortigen Menü. „Ich bin hier im Filou unwahrscheinlich herzlich aufgenommen worden“, erzählte Siewert. „Das Team hier ist eine schöne Familie.“ Er hoffe, dass nun auch sein Menü bei den Gästen gut ankommen wird.

Gänseleber, Winterkabeljau, Rinderfilet und Mandelpraliné

Das Menü: Gänseleber mit getrüffelter Creme, Topinambur-Sorbet und Himbeer-Rotkohl-Gel, Winterkabeljau und Ostseeaal an Sauerrahm-Beurre blanc, Rinderfilet mit Gemüse-Creme und zu guter Letzt: Mandelpraliné mit Dulce de Leche, Orange und Safran.

„Ich freue mich über dieses Gastspiel auch besonders, weil es eine super Motivation für unser Personal ist“, sagt Annette Weidler. „Drei Tage lang kann unsere Küchencrew mit ihm zusammenarbeiten – das ist wie eine Fortbildung. Sie haben noch nie mit einem Sternekoch zusammengearbeitet.“

