Rund 19.500 Menschen in Schleswig-Holstein erkranken im Jahr an Krebs. Bei der Sozialpädagogin Monika Weiher in der Krebsberatung der Awo können Patienten über Ängste reden, aber auch eine Frage klären, die aus Weihers Sicht oft zu kurz kommt: Wer ist eigentlich alles betroffen?