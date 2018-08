Schönkirchen

Etwa 560 Schüler und 40 Kindergartenkinder mit ihren Betreuern mussten in der ersten Stunde das Schulgebäude verlassen. Ein simulierter Brandherd vor dem Musikzimmer in der oberen Etage sorgte für einen verrauchten Flur, über den 26 Schüler einer zehnten Klasse mit Fluchthauben gerettet wurden. „Grundsätzlich ist unsere Feuerwehr sehr gut aufgestellt. Die Übung läuft vernünftig und ruhig ab“, erklärte Schönkirchens Bürgermeister Gerd Radisch. Auch Gemeindewehrführer Frank Otto zog eine positive Bilanz: „Insgesamt sind wir zufrieden.“

An der Evakuierungsübung beteiligten sich 20 Freiwillige aus dem aktiven Bereich. Zudem packten fünf Kinder aus der Jugendfeuerwehr mit an, die im Rahmen der landesweiten Aktion „Jugendfeuerwehr macht Schule“ im Anschluss mit personeller Verstärkung aus ihrer Abteilung ihren großen Auftritt hatten. Zwei Stunden lang boten die Jugendlichen zusammen mit den Aktiven auf dem Schulhof verschiedene Stationen zum Mitmachen an. Für die zweiten bis vierten Klassen stand Brandschutzerziehung auf dem Stundenplan.