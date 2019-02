Ein Hauch von Sommer legte sich am Freitag über die Hohwachter Bucht. Sonnenschein, blauer Himmel, an geschützten Stellen Temperaturen um die 20 Grad. Das Traumwetter geht am Wochenende weiter. Tourismus-Chefin Grit Wenzel erwartet viele Spaziergänger an den Stränden.