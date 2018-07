Schönberg

Wichelmann sei immer „mutig und zupackend“ und „mit Leidenschaft und ganzem Herzen“ dabei gewesen, sagte Schlünsen. Wichelmann hatte sich energisch für die gymnasiale Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg eingesetzt und die dafür notwendige Erweiterung des Schulkomplexes vorangetrieben.

Wichelmann seinerseits bedankte sich bei den Mitgliedern des Schulverbands, von denen zehn jetzt ausgeschieden sind: „Ihr habt die Sache gesehen und nicht die Parteipolitik. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so ist.“ Er betonte in seinem Rückblick, dass Bildung nun einmal Geld koste und er froh sei, dass viel für den Bildungsstandort getan werden konnte. Ihm sei eine „anständige Bildung für unsere Kinder“ wichtig: „Niemand sollte auf der Strecke bleiben.“ Mit dem Abitur, das in diesem Jahr erstmals in Schönberg erlangt werden konnte, sei sein Traum in Erfüllung gegangen.

Schlünsen übergab Wichelmann eine Bank, die in der Schule stehen „und an dein Wirken erinnern“ soll. Die Bank sei auch groß genug für ihn und den vor wenigen Tagen, wie berichtet, mit einem Hubschrauberflug verabschiedeten langjährigen Schulleiter Wolfgang Witttmaack.