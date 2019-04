Schönberg

In diesem Zusammenhang ging auch ein großes Dankeschön der Ortspolitiker an das Küchenteam um Heike Dziuba, die das Mensa-Essen der Gemeinschaftsschule Probstei von Jahr zu Jahr weiterentwickelt hat. Was vor rund 15 Jahren mit 30 Essen am Tag begann, ist heute fast ein Großbetrieb, in dem täglich zwischen 250 und 280 Essen über den Tresen gehen. Da gibt es eine Salatbar, die Bio-Küche und das Brötchenangebot.

Beliefert werden die Küchenfrauen von heimischen Bäckeren, Bio-Erzeugern, Landwirten und Schlachtern. "Diese Größenordnung ist kreisweit einmalig", sagte Lutz Schlünsen. Dem trage der Schulverband nun mit seiner Investition in die Arbeitsbedingungen Rechnung.

"Sind sehr dankbar, dass wir nun mehr Platz haben"

Auf dem neuesten Stand ist nun auch die Kühl- und Gefriertechnik, getrennt vom Trockenlager. Ein Personalraum mit separatem Zugang und nach Geschlechtern getrennte WC-Anlagen gehören ebenfalls zu den neu entstandenen Räumlichkeiten. "Wir sind sehr dankbar, dass wir nun deutlich mehr Platz haben", sagte Heike Dziuba.

Die Leiterin des Küchenteams führte die Ortspolitiker durch die Räume. Ein Dank des Schulträgers ging auch an die örtlichen Firmen und die fachliche Begleitung durch das Amt Probstei. Architekt Andreas Voß aus Hohenfelde spendete in dem Zusammenhang 500 Euro an den Mittagstischfonds. Der ermöglicht auch den Schülern ein Mittagessen, deren Eltern aus den unterschiedlichsten Gründen das Geld dafür nicht aufbringen können.

Weiter Nachrichten aus der Region finde Sie hier.