Auch in den nächsten Wochen wird weiter an der Neugestaltung des Schulwegs in Wankendorf gebaut. Die Zuwegung von der Dorfstraße wird deutlich schmaler, wenden ist zukünftig unmöglich. Damit will die Gemeinde verhindern, dass dort Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Grundschule oder Kita bringen.