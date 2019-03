Schwentinental

In der Sitzung des Umweltausschusses erhielt der CDU-Antrag zur Entlastung des Verkehrsknotenpunktes in der Bahnhofstraße wenig Zustimmung. „Diese Fläche bietet sich für ein wunderbares Blüh-Areal an“, betonte Dr. Ulrich Markmann-Mulisch als bürgerliches Mitglied für die Grünen. Auch Britta Weißhuhn (SWG) möchte lieber Blumen: „Diese Stelle ist perfekt. Aber Parkplätze für die Bahnhofstraße, das passt nicht.“ Großer Konsens herrschte hinsichtlich des Erhalts eines Portal-Krans von 1928 auf der Grünfläche. „Wir sollten an unseren Erinnerungsstücken festhalten“, betonte der ehemalige Leiter des Bau- und Umweltamtes in Raisdorf, Rudi Hahn. Der Denkmal-Wert für den Kran und ein weiteres Objekt, eine Erdölpumpe am Fußweg „Kleine Mürken“, soll jetzt geprüft und die Kosten für die Erhaltung ermittelt werden.

Der Vorschlag der Grünen zur Schaffung kostenfreier Parkplätze direkt am Bahnhof erntete viel Gegenwind. Fraktionsvorsitzender Andreas Müller warb für Gespräche mit dem privaten Eigentümer des Areals, Kurzzeitparkplätze (bis zu eine Stunde) am Bahnhof einzurichten und einen finanziellen Ausgleich zu schaffen. Ausschussvorsitzender Joachim Harting (WIR) äußerte „grundsätzliche Bedenken“, ob eine Subvention durch die Stadt zulässig sei. Christoph Ache ( CDU) meinte, dieses Angebot würde „keine Verbesserungen bringen“.