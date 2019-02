Schwentinental

Die Bombe liegt nach Polizeiangaben im Gewerbegebiet Dreikronen. Am Montag werden ab 11 Uhr Straßensperrungen eingerichtet, sodass niemand mehr in das Gebiet hineinkommt. Ab 12 Uhr müssen alle Anwohner das Gebiet verlassen haben. Ab diesem Zeitpunkt sind auch sämtliche Straßen, darunter ein Teilstück der Bundesstraße 76, nicht mehr befahrbar. Denn: Die Entschärfung beginnt erst, wenn sichergestellt ist, dass sich niemand mehr in dem Gebiet aufhält.

Dieser Bereich wird evakuiert

1800 Anwohner und 30 Betriebe betroffen

Insgesamt sind nach Polizeiangaben rund 1.800 Personen in dem Bereich gemeldet und von den Sperrungen betroffen. Hinzu kommen Angestellte von etwa 30 Gewerbebetrieben.

So erreichen Sie das Bürgertelefon

Die Stadt Schwentinental richtet Montag ab 8 Uhr ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 04307 / 811 228 ein. Hier sollten sich insbesondere Anwohner melden, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen. Betroffene Bürger können sich für die Dauer der Maßnahmen in der Schwentinehalle (Aubrook 6) aufhalten.

Von KN-online