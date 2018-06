Schwentinental

Mihlan wurde am Montagabend in der konstituierenden Sitzung der neuen Stadtvertretung in geheimer Wahl mit 14 Ja- und elf Nein-Stimmen sowie drei Enthaltungen gewählt.

Zu Anfang will er auf den Erfahrungsschatz seiner Vorgängerin zurückgreifen. „Sie hat mir ihre Unterstützung für die Anfangszeit zugesichert, und dafür bin ich dankbar“, sagte er. So richtig, sagte er, wisse er noch gar nicht, was alles auf ihn zukomme. Er wolle sich die Aufgaben mit seiner Stellvertreterin Monika Vogt, die einstimmig gewählt wurde, teilen.

Von Sitzungsleitung bis Geburtstag

Zum Aufgabenbereich des Amtes gehört neben dem Vorsitz der Stadtvertretung auch die Einladung zu den Versammlungen oder die Einberufung und Leitung von Einwohnerversammlungen. Außerdem vertritt der Bürgervorsteher bei öffentlichen Anlässen gemeinsam mit dem Bürgermeister die Stadt und ist Ansprechpartner für alle Bürger. Auch Besuche bei runden Geburtstagen im Stadtgebiet gehören dazu.

Mihlan muss beruflich kürzer treten

Mihlan, der bislang drei Tage pro Woche in der Verwaltung des Landeskirchenamtes und ansonsten freiberuflich als Grafiker und Werbetechniker arbeitet, wird sich seine Zeit deshalb neu einteilen müssen. „Ich schaue mal, wo ich kürzer treten werde“, sagt der Familienvater. „Zum Glück habe ich flexible Arbeitszeiten.“

Mihlan ist erstmals als Mandatsträger in ein politisches Gremium gewählt worden. Erfahrung sammelte er aber schon als bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales. Auch im Kreis war er bereits Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen. Zudem ist er Delegierter im Landesparteitag der Grünen.