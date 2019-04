Schwentinental

Die 22-Kilowatt-Ladesäule ist ein „Baby“ der Stadtwerke Schwentinental – und Geschäftsführer Jens Wiesemann freut sich über das neue Angebot: „Als regionaler Energieversorger wollen wir unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten.“ Für die nähere Zukunft seien bis zu vier weitere Schnellladestationen im Stadtgebiet geplant. Die Ladesäule sei übrigens „keine Insellösung“, unterstreicht Wiesemann, sondern „ein Konzept für die Region“.

Laden mit kostenloser App

Denn Schwentinental arbeitet mit dem Projekt „Stromfahrer.sh“ zusammen, das die Stadtwerke Kiel ins Leben gerufen haben. Ziel ist der Ausbau öffentlicher Ladestationen in und um die Landeshauptstadt herum. Und so geht’s: Um an der Mergenthalerstraße Strom zu tanken, muss man sich die kostenlose App „Stromfahrer.sh“ aufs Smartphone laden. Wer sich erfolgreich registriert hat, kann zur Ladesäule fahren und dort per QR-Code laden. Die Stadtwerke bieten aber auch eine Tankkarte an (Info unter (0431/2208241-0). Zurzeit ist die Schwentinentaler Ladesäule für jeden Nutzer kostenlos. Wie lange das so bleibt, kann Wiesemann allerdings noch nicht sagen.

