Rund 800 Menschen holen sich ihre Lebensmittel bei der Plöner Tafel. Ausgabestellen gibt es in Wankendorf, Ascheberg, Lütjenburg und in der Zentrale Plön. Hier kommen wöchentlich 260 Abholer. In dieser Woche ging das nicht. Die Tafel hat zusammengepackt und ist in die Rodomstorstraße umgezogen.