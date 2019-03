Schwentinental

Bei Pastorin Ebba Stockhausen ist die Freude groß: Denn mit dem BETA-Siegel verbunden sei eine „hohe Qualität in der religions- und sozialpädagogischen Arbeit.“ Markus Potten vom Verband Evangelischer Kindertagesstätten überreichte der Kita Klausdorf das Siegel jetzt bei einer Feierstunde und lobte: „Die ausgezeichnete Einrichtung steht den Kindern und Eltern in Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zur Seite und bürgt für eine systematische Qualitätsentwicklung.“

Gütesiegel für überprüfbare Qualität

Zurzeit sind 45 Kinder hier untergebracht. Im Team haben sie es zum Qualitätssiegel geschafft, erzählt Stockhausen: Kita-Leiterin Martina Eggers, Qualitätsbeauftragte Martina Ruprecht und die insgesamt neun Erzieherinnen haben über drei Jahre auf das Siegel hingearbeitet. Haben ein umfangreiches Qualitätshandbuch erstellt, in dem alle Prozesse und Abläufe beschrieben sind. Aufwand, der sich gelohnt hat. Das Siegel sei wichtig, „damit die Eltern eine überprüfbare Qualität erhalten“, so Stockhausen. Alle fünf Jahre werde nun überprüft, ob sich das Konzept der Kita weiterhin auf dem neuesten Stand der Entwicklungspädagogik befinde. Der Pastorin zufolge gelten dabei hohe Anforderungen.

Standards in der Kinderbetreuung

Das Ziel dahinter sei, „die tägliche Arbeit in den evangelischen Kindertagesstätten transparent und überprüfbar an geltende Standards in der Kinderbetreuung anzupassen.“ Heißt zusammengefasst: „Die Eltern können unsere Qualität jetzt bewerten“, resümiert Stockhausen. Übrigens nicht nur die Eltern, sondern auch die Stadt Schwentinental, die zu 90 Prozent als Träger beteiligt ist.

Bürgermeister Stremlau gratuliert

Auch Bürgermeister Michael Stremlau gratulierte, ebenso viele weitere Gäste. Sie alle konnten sich gleich ein eigenes Bild machen; die Kinder der Bären-, Löwen- und Mäuse-Gruppen hatten einiges aus ihrem Alltag vorbereitet. Da wurden etwa Insekten unterm Mikroskop begutachtet oder Polarlichter gemalt. Musik mit Klanghölzern, Bewegung, frühkindliche Entwicklung oder Ernährung sind weitere Bausteine der Kita. Sogar spielerisches Englisch wird vermittelt. „Wir sind auf einem hohen Niveau“, lautete Stockhausens Fazit.