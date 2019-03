Schwentinental

„Im Umfeld des Bahnhofs existiert nur eine sehr geringe Anzahl an kostenlosen öffentlichen Parkplätzen“, heißt es in der Begründung des CDU-Antrags. Demnach soll die Verwaltung prüfen, in welchem Rahmen sich kostenfreie Parkplätze auf der Fläche an der Kreuzung Bahnhofstraße/Dorfstraße zur Entlastung der Bahnhofstraße und des nahe gelegenen Altenzentrums St. Anna umsetzen lassen. Eine historische Krananlage auf dem Areal soll „ersatzlos entfernt werden“.

Historische Krananlage auf der Grünfläche

Die Grünen in Schwentinental sind entsetzt. „Die CDU scheint offenbar in Schwentinental einen Retro-Trend setzen zu wollen: Was zählt, sind Parkplätze! Klimawandel, Insektensterben – alles Schnee von gestern“, schreibt Fraktionsvorsitzender Andreas Müller in einer Pressemitteilung. Die Forderung nach neuen Parkflächen „an der Peripherie“ hält Müller für „überhastet“ und mangels ganzheitlicher Denkansätze auch in Bezug auf historische Gegebenheiten für „grotesk“. Denn auf der etwa 730 Quadratmeter großen Grünfläche steht eine historische Krananlage von 1928, die ursprünglich auf einem Verladegleis für die umliegende Region eingesetzt wurde.

Die Grünfläche an der Bahnhofstraße wurde bereits für das Einstreuen der Saat vorbereitet. Doch jetzt heißt es erst einmal abwarten. Am Montag, 11. März 2019, kommen ab 19 Uhr entsprechende Anträge von der CDU für mehr Parkplätze und von den Grünen für den Erhalt von Grünfläche und Portalkran in der öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses im Rathaus auf den Tisch.