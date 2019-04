Schwentinental

Zum Beispiel nach neuer Kleidung. Frische Mode hatte etwa Marcel Dallach vom Modehaus CB zu bieten. Was sind die Trends fürs Frühjahr? „Es wird sehr farbig“, verriet der Filialleiter schon mal. Gelb, Marineblau, Neontöne und andere leuchtende Farben sind in. „Auch die Männer werden mutiger und greifen zu mehr Farbe“, so Dallach. Der Ostseepark gehört mit 100 000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 60 Geschäften zu den größten Fachmarktzentren Deutschlands – und ist bei Kunden aus dem ganzen Kieler Umland angesagt. Kein Wunder, dass bei bestem Wetter das Thema Frühlings Erwachen auch besonders bei den Baumärkten aufkeimte, so etwa bei Bauhaus. Hier zog es die Kunden in die Gartenabteilung.

Hochbeete und Hollywoodschaukel

Hochbeete für den eigenen Kräuteranbau liegen im Trend, sagte Vize-Geschäftsleiter Stefan Koll, außerdem Insektenhotels, Unkrautvernichter ohne Gift, Ganzjahresvogelfutter oder bienenfreundliche Blühpflanzen. „Die Leute sind bewusster geworden“, hat Koll beobachtet. Familie Grohmann aus Raisdorf kam mit dem Fahrrad und deckte sich mit Frühlingsblumen für Haus und Garten ein – mitgenommen wurde, was in die Satteltaschen passte. Auch Renate und Wolfgang Einfeldt aus Mönkeberg nutzten den Sonntag für eine Radtour zum Ostseepark. Sie ließen sich inspirieren von der neuesten Gartenmöbel-Mode. Ebenso Christoph Reyer aus Kiel, der noch mit Tochter Bente (10) verhandeln musste: Für die Terrasse lieber einen Strandkorb oder eine Hollywoodschaukel? „Beides“, wünschte sich die Tochter.