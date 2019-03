Schwentinental

Im Ausschuss für Stadtentwicklung fand der entsprechende Antrag der CDU-Fraktion zum Thema "Freies WLAN" eine große Mehrheit. Bürgermeister Michael Stremlau hat den Stadtwerken Schwentinental jetzt den Auftrag zur Prüfung aller Optionen erteilt. Zu den Kosten, die mit dem Projekt auf die Stadt zukommen, konnte er noch nichts sagen. „Dafür ist es noch zu früh. Es wird auch davon abhängen, wie viele Hotspots es geben wird.“ An einigen Stellen in Schwentinental gibt es bereits Hotspots – also Stellen, an denen kostenloses WLAN schon verfügbar ist. Für eine Bestandsaufnahme sind nun die Stadtwerke zuständig.

#SH_WLAN? CDU : Alle Möglichkeiten vorurteilsfrei prüfen

Die CDU um Fraktionschef Norbert Scholtis warf die Frage auf, „ob Förderungsmöglichkeiten wie Subventionen des Bundes, des Landes oder der EU bestehen“, um das Netz flächendeckend und kostengünstig einzuführen. Ebenfalls zu prüfen sei, so Scholtis, „ob das kostenlose #SH_WLAN genutzt und hier ausgebaut werden kann.“ Er regt an, die Möglichkeiten „vorurteilsfrei zu prüfen.“ Die Kieler Nachrichten und der Kieler Internet-Provider Addix hatten 2016 das Unternehmen Omnis gegründet, um das als #KN_WLAN gestartete Angebot unter der Marke #SH_WLAN landesweit auszurollen.

Grüne wollen lieber " DerEchteNorden " als Anbieter

Kritik an dem CDU-Antrag kommt von den Grünen – im Ausschuss brachte die Fraktion auch einen Änderungsantrag dazu ein. Abgestimmt hat das Gremium über diesen Änderungsantrag letztlich aber nicht. Der Grüne Arno Heinold erklärt: „Wir hätten uns eine Prüfung des vom Land Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellten Angebots ’ DerEchteNorden’ gewünscht, anstelle des im CDU-Antrag präferierten kommerziellen Anbieters #SH_WLAN.“ Bei DerEchteNorden betrage laut Heinold etwa die Datenspeicherung nur 24 Stunden „und eine Protokollierung findet nicht statt“. Zudem verzichte dieser Anbieter „auf jegliche Datenverarbeitung“.

Freies WLAN soll Schwentinental attraktiver machen

Für die CDU steht indessen fest: „Die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch und aus der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Viele Dinge des täglichen Lebens sind heute abhängig von der Digitalisierung, vom Internet. Hier muss sich die Stadt zukunftsfähig aufstellen.“ Das freie WLAN, hofft Scholtis, könne die „Attraktivität unserer Stadt steigern“. Auch für Menschen mit geringerem Einkommen solle die freie WLAN-Nutzung ermöglicht werden. Und so geht es weiter: Am 20. Mai, wenn der Stadtentwicklungs-Ausschuss wieder tagt, werden die Stadtwerke ihre Ergebnisse präsentieren. Und nach der Sommerpause, ist Bürgermeister Stremlau optimistisch, könnte das WLAN-Projekt dann vielleicht schon richtig losgehen.