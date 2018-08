Schwentinental

Bis Montagabend gingen bei Bürgervorsteher Dennis Mihlan (Grüne) nach eigenen Angaben aber 14 persönliche Widersprüche aus Reihen der CDU-, SPD- und SWG-Fraktion ein. Sie begründeten ihre Widersprüche auf Nachfrage von KN-online unter anderem mit urlaubsbedingter Abwesenheit oder dienstlichen Terminen zum betreffenden Zeitpunkt.

"Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen habe ich die Sitzung der Stadtvertretung daher abzusagen", so Mihlan, der sich in einer Rundmail an alle Stadtvertreter enttäuscht zeigte. "In erster Linie bin ich das nicht über die Widersprüche an sich, diese mögen im Einzelfall begründet und nachvollziehbar sein, vielmehr bin ich es darüber, dass Sie so einmal mehr bewusst einen demokratischen Meinungsbildungsprozess verhindern", schrieb er.

Die Grünen hatten sich gemeinsam mit den Fraktionen von WIR und FDP für ein anderes als das bisher geplante Sanierungsmodell für das Freibad ausgesprochen und veranlasst, dass in der Sitzung sowohl ihr favorisierter Naturerlebnisbad-Entwurf als auch der Sanierungsplan von Stadtwerke-Geschäftsführer Jens Wiesemann für eine konventionelle Sanierung vorgestellt werden sollten.

Das Thema war wieder aktuell geworden, weil die Stadt einen Förderantrag beim Bund stellen will und sich von einem positiven Bescheid bis zu einer Million Euro Fördersumme erhofft. Bis zum Monatsende muss der Antrag gestellt und daher entschieden sein, für welches Sanierungskonzept er gelten soll.

Nach Angaben der Verwaltung kann der dafür nötige Beschluss der Stadtvertretung auch noch nachgereicht werden.