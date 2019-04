Schwentinental

Das Ziel der Kampagne, die das internationale Klima-Bündnis einst ins Leben rief: Sie soll dafür sorgen, dass mehr Menschen im Alltag aufs Rad steigen, denn das macht nicht nur Spaß, sondern ist gesund und außerdem gut für die Umwelt. Im Internet, über die Webseite www.stadtradeln.de, können sich alle, die mitmachen wollen, zu Teams zusammenfinden und registrieren.

Bei der Registrierung muss unter "Kommune" Schwentinental eingetippt werden. Beispiele für solche Teams sind etwa Nachbarn, Familien, Arbeitskollegen, Schulklassen, Vereine, Lokalpolitiker oder lokale Unternehmen. Zwei Personen genügen schon, um ein Team zu bilden. Gemeinsam werden dann die Kilometer gezählt.

Rathaus Schwentinental ist mit einem Team vertreten

Natürlich ist auch das Rathaus mit Schwentinentals Bürgermeister Michael Stremlau an der Spitze mit einem Team vertreten. Den Organisatoren geht es dabei aber nicht um Konkurrenzdruck. "Das ist kein olympischer Wettbewerb. Der Spaß steht hier im Vordergrund", beruhigt der Verwaltungschef. "Die Bürgerinnen und Bürger haben so eine Möglichkeit, gemeinsam in einen schönen Fahrradsommer 2019 radeln."

Im Rathaus kümmern sich Klaus Uhde und Henrike Graf um die Koordination. Tipps dafür haben sie sich in Kiel und Preetz geholt, beide Städte haben bereits Erfahrung mit dem Stadtradeln. Wie werden die gesammelten Radkilometer gezählt? Sie können über eine App fürs Smartphone, über die Stadtradeln-Webseite oder direkt über die beiden Koordinatoren für das jeweilige Team eingetragen werden.

Infoveranstaltung am 25. April im Rathaus

Die Auftaktveranstaltung findet am 25. Mai statt. Für die Wochen danach sind mehrere Touren durch die Schwentinentaler Umgebung geplant. Am 14. Juni endet die Aktion mit einer Abschlussveranstaltung und Siegerehrung. Bereits am kommenden Donnerstag, 25. April, lädt die Stadt um 17 Uhr im großen Bürgersaal des Rathauses zu einer Infoveranstaltung ein. Zu diesem Planungstreffen ist jeder eingeladen, der im Aktionszeitraum mitradeln möchte. Auch eigene Veranstaltungen wie eine größere Radtour oder weitere Ideen können eingebracht werden. Kontakt per Mail: foej-schwentinental@gmx.de

