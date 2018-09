Schwentinental

Es sei schon ein „merkwürdiges Gefühl“, erklärte Helmut Ohl während des Festakts am Freitagmittag in der Aula, nach genau 50 Jahren an der gleichen Stelle wieder zu stehen. Damals habe man zugleich ein großes Schul-, Kultur- und Sportzentrum eingeweiht, das ein Komplex mit der Einbindung verschiedener Vereine für alle werden sollte: für Kinder und Erwachsene. „Wir wollten, dass die jungen Leute der Schule verbunden bleiben.“

Der Schulrat des Kreises Plön, Stefan Beeg, dankte der heutigen Schulleiterin Kirstin von Ketelhodt und ihrem Team: „Sie haben in den vergangenen Jahren eine sehr qualifizierte und hoch engagierte Arbeit geleistet. Die Grundschule am Schwentinepark hat sich dadurch einen hervorragenden Ruf erworben.“

Geschenke gab es auch: Bürgermeister Michael Stremlau und Bürgervorsteher Dennis Mihlan (Grüne) hatten anlässlich des Jubiläums für alle 15 Klassen je einen Fußball mitgebracht. Uwe Zabel und Andreas Vöge vom Förderverein der Grundschule überreichten ein symbolisches Schild für die geplante Errichtung eines Niedrigseil-Klettergartens.