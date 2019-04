Hohwacht

Bei Flunder denkt man eigentlich an einen Plattfisch – außer man ist in Hohwacht. Seit 2004 steht hier die Seebrücke „ Flunder“, die baulich der Form des Fisches nachempfunden ist. In diesem Jahr feiert sie ihr 15-jähriges Bestehen und aus gegebenem Anlass stellt die Tourist-Information Hohwacht die Bilder der Fotografin Marion Liebmann aus. Sie hat sich eingehend mit dem Bauwerk beschäftigt und es aus verschiedensten Perspektiven und in verschiedenen Situationen fotografiert. Mal an einem kalten Wintermorgen, wenn die Brückenpfeiler noch mit Eis gesäumt sind – „Eispuschen“ nennt das Liebmann – mal bei Sonnenaufgang im Sommer, wenn der Himmel in Pastelltönen strahlt.

Anfangs klassische Motive

Die 53-Jährige ist gebürtige Hohwachterin. Die 13 ausgewählten Bilder, die in der Tourist-Information zu sehen sind, stammen aus einem Portfolio mit über 100 weiteren Exemplaren. Liebmann wohnt nur fünf Gehminuten von der Flunder entfernt. Langweilig wird es ihr mit dem Bauwerk nicht: „Ich würde sie immer wieder fotografieren – und das mache ich auch!“ Angefangen hat sie mit Landschaftsfotografie, was man den ersten Bildern auch anmerkt: „Ich habe anfangs sehr klassisch fotografiert, die Flunder frontal oder im Profil gezeigt.“ Später habe sie dann mehr auf die Architektur geachtet, auf Eckläufer und den Blickwinkel. „Geh doch einfach unter die Flunder“, dachte sie sich bei der Aufnahme, wo die vereisten Pfeiler der Seebrücke zu sehen sind.

Eröffnung an Ostersonnabend

Die Bilder, die auf Leinwand gespannt sind, werden bis zur Eröffnung noch mit kleinen Schildchen versehen, auf denen vermerkt ist, in welchem Jahr und Monat das Foto entstand, zu welcher Zeit und mit welchem Filter und wie die Kameraeinstellungen waren. Wird ein Bild verkauft, rückt ein neues Motiv nach. Genug Bilder hat Liebmann noch, so dass die Tourist-Info das ganze Jahr im Zeichen der Flunder steht.

Die Vernissage ist am Sonnabend, 20. April, um 14 Uhr, in der Tourist-Information in Hohwacht und wird musikalisch vom Saxophonisten Jackson Crawford begleitet. Die Fotografin Marion Liebmann selbst wird auch dabei sein. Die Bilder sind bis Jahresende zu sehen.