Lütjenburg

Bedrohlich ist die Pflanze selbst nicht. Die monotropa hypopitys ist ungiftig. Sie gehört zu den Heidekrautgewächsen.

Eigentlich ist der Fichtenspargel, der nichts mit dem Spargel, den man mit Sauce Hollandaise serviert, zu tun hat, weiß-gelblich. Weshalb er in Lütjenburg rosa-violett ist, kann sich auch Biologe und Umweltbeauftragter der Stadt Lütjenburg, Rüdiger Wertz, nicht erklären. Er hat die seltene Pflanze in der Nähe der Mühlenwiese entdeckt. Neben dem Fichtenspargel wachsen mehrere Hohler Lerchensporn, auch Zottelhose genannt, ein Mohngewächs. Dieser hat eine starke, dunkel-lilane Farbe. Es wäre denkbar, dass der Fichtenspargel so an seine rosa-violette Farbe kommt.

Der Schmarotzer breitet sich aus

Im vergangenen Jahr hat Wertz schon wenige Exemplare an dieser Stelle gefunden, doch in diesem Jahr hat sich der Fichtenspargel richtig ausgebreitet. Bevorzugt macht er sich in feucht-schattigen Laub-, Nadel- und Mischwäldern breit.

Das Gewächs selbst betreibt keine Photosynthese, besitzt daher kein Chlorophyll und ist blattgrünlos. Als Epiparasit, also als Schmarotzer, der sich durch andere Pflanzen ernährt, erhält er seine Nährstoffe über Mykorrhiza-Pilze. Vor allem verrottendes Holz, umgestürzte Bäume oder abgeknickte Äste, sind ein beliebter Lebensraum. Normalerweise können die Stängel zwischen zehn und 30 Zentimeter hoch werden, die Lütjenburger Variante ist um einiges kürzer und erreicht kaum die zehn Zentimeter. "Ich nehme an, dass der Fichtenspargel am warmen Wochenende einen Wachstumsschub bekam und der nächtliche Frost ihn dann überraschte", vermutet Wertz.