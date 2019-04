Schellhorn

Die gelernte Medizinisch-technische-Assistentin hat sich das Wissen um die schwierige Aufzucht der wilden Tiere selbst angeeignet und steht in engem Kontakt mit Wildtierstationen und Tierärzten. Die zum Teil verletzten, kranken und mutterlosen Tiere bedürfen intensiver Pflege – alle drei Stunden werden Fläschchen gegeben. Die Fütterung der aktuell acht Hasen und zehn Kaninchenbabys dauert jedes Mal eine Stunde.

Medizin für Feldhasen

Ihre Notfallpatienten werden meistens von Hunden, Katzen und Krähen angeschleppt. Hasenjunge würden von unwissenden Menschen aus ihren Sassen genommen, weil sie vermeintlich verwaist seien. „Hasenbabys bleiben tagsüber allein und bewegen sich nicht“, erklärt Heckel-Neubert. „Sie besitzen keine Witterung und sind so eigentlich geschützt. Die Mutter kommt nur nachts zum Säugen.“

Fehle den Jungen die Muttermilch mit den wichtigen Abwehrstoffen, seien sie mit Aufzuchtmilch nur schwer zu retten. Zudem würde der Speichel von Hund und Katze Krankheiten übertragen. Die stressanfälligen Tiere trinken langsamer als die aufgeweckten Kaninchen, gucken und sichern, bevor sie weitersaugen.

„Häufig versterben sie nach ungefähr 14 Tagen an Durchfällen“, berichtet Heckel-Neubert, „deshalb mikroskopiere ich den Kot, lege Bakterienkulturen an und finde so das richtige Medikament.“

Wildkaninchen pflegeleichter

Die Kaninchenbabys sind nackt, blind und taub „Zu Beginn nehmen sie die Milch nicht gerne aus der Spritze, ihnen fehlen die Duftstoffe der Zitzen.“ Eines nach dem anderen hebt Birte Heckel-Neubert die zappelnden Kleinen aus der warmen gepolsterten Transportbox, wickelt sie in ein Handtuch und gibt fünf Milliliter Ziegenkolostrum.

Es piepst und schmatzt. Zum Schluss kuscheln sich die Winzlinge wieder aneinander und werden unter die Wärmelampe geschoben. Für Birte Hecke-Neubert ist das kein Hobby, sondern eine Passion. Die schönste Belohnung sei, wenn sie ein Tier gesund in die Natur entlassen kann.

Wer einen Hasen oder ein Wildkaninchen gefunden hat, meldet sich bei Birte Heckel-Neubert unter Tel. 01626682739. Spendenkontakt: www.wildtierheim.de.