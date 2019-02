Laboe

Für Melissa Kruse begann der Tag eigentlich wie jeder andere. Sie ist früh zur Arbeit gekommen, ihre Frühschicht startet um 5.30 Uhr. Sie arbeitet bei der Firma Sicherheit Nord als Sicherheitskraft für die Bundeswehr. Ihr Arbeitsplatz ist ein dem Bund gehörender Strandabschnitt in Laboe – ein Hochsicherheitsbereich.

Strandspaziergang in Laboe

„Das Wetter an dem Tag war sehr schön, die Sonne strahlte, also habe ich meinen Hund genommen und wir sind eine Runde am Strand gelaufen“, erzählt die 21-Jährige.

Bei diesem Spaziergang entdeckt ihr Diensthund Anka einen roten Ball im Gebüsch und gleich neben dem Ball entdeckt Melissa Kruse eine in Sand gebettete, alte, durchsichtige Flasche mit einem eingerollten Stück Papier darin – eine Flaschenpost. „Ich habe die Flasche sofort geöffnet, und ich weiß noch, wie überrascht ich war, dass man die Schrift auf dem Zettel so gut lesen konnte. Und die Nachricht darin habe ich mir sofort ans Herz genommen.“

Sofort startet Melissa Kruse auf Facebook einen Aufruf. Der Beitrag wird mehr als 40000 Mal Mal geteilt, aus ganz Deutschland erreichen Kruse Tipps, Ratschläge und Kommentare, in denen ihr viel Erfolg bei der Suche nach dem Paar gewünscht wird. Und siehe da – innerhalb weniger Stunden meldet sich jemand mit der Nummer der Familie Rau bei ihr. „Ich konnte es gar nicht glauben, ich war richtig euphorisch und habe mich so gefreut“, erzählt Ilka Rau.

Hochzeit am Falckensteiner Strand in Kiel

Vor knapp sieben Jahren, am 10. März 2012, haben Ilka und Andreas Rau ihre Hochzeit in Kiel am Falckensteiner Strand gefeiert. Einer der Programmpunkte: Die Gäste schreiben dem frisch vermählten Brautpaar eine persönliche Nachricht, rollen das Papier ein, schließen es sicher in eine kleine Flasche und schicken so gut zehn Botschaften in die Ostsee.

Flaschenpost war Teil der Hochzeit

Ilka und Andreas Rau hatten im Laufe der Jahre vergessen, dass die Flaschenpost Teil ihrer Hochzeitsfeier gewesen war. „Dass uns nach so langer Zeit doch noch eine Nachricht erreicht, ist wirklich unglaublich“, sagt die 41-Jährige Ilka Rau.

Das Angebot der Familie Rau, sich für den Fund zu revanchieren, hat Melissa Kruse abgelehnt: „Nein, auf keinen Fall möchte ich etwas dafür. Das liegt mir so am Herzen – die Geschichte ist einfach wunderschön.“