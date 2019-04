Lütjenburg

Eine Waffel mit Marmelade würde ich immer einem Steak vorziehen, ein süßes Eis ist mir lieber als deftiger Brotaufstrich. Doch Zucker ist ja nicht nur in Schokolade, süßen Getränken und Desserts. In vielen Produkten sind versteckte Zucker und mir ging es vor allem darum Zucker selbst zu meiden. Obst und Fruchtsäfte waren okay, denn Obst hat ja von Natur aus Zucker und keinen zugesetzten.

Ist Zucker nur in Süßkram?

Es ging mir im Rahmen der Verzichts-Serie darum sich bewusst zu werden, wo eigentlich überall Zucker drin ist – und mal die abendliche Schokolade außen vor zu lassen. Die große Erkenntnis blieb jedoch aus: In Fertigprodukten ist viel und oft Zucker. So weit, so bekannt. Ob aus der Dose oder "frisch" aus der Kühltheke. Allerdings hätte ich mehr Zucker erwartet. Ich musste mir keine allzu große Mühe geben um dem süßen Kristall aus dem Weg zu gehen. Dass in fertigen Soßen und Dressings oft Zucker zu finden ist, was auch nicht neu. Zucker macht haltbar und ist ähnlich wie Fett ein Geschmacksträger. Süß und fettig schmeckt uns nun mal. Wenn man abends selbst frisch kocht und wenig auf Convenience-Produkte zurück greift, dann lässt sich das Experiment eigentlich ganz gut durchführen.

Der große Aha-Effekt blieb aus

Dass ich mich aktiver und fideler fühle, ging an mir vorbei – vielleicht mischte sich die Frühjahrsmüdigkeit dazu? Fitter wurde ich auch nicht, auch mein Bedürfnis nach Bewegung wurde nicht mehr. Vor allem an Ostern musste ich dann auf die süßen Hasen verzichten. Die hatten bei mir noch Schonzeit, aber Dienstag um Mitternacht wurde der erste geköpft.