Laboe

Davon hatten 913 Bürger (35,12 Prozent) dafür gestimmt, einen anderen Standort als den Rosengarten zu suchen. 1687 Bürger (64,88 Prozent) hatten mit Nein gestimmt. Soll heißen: Die Laboer brauchen keinen alternativen Standort. Denn der Rosengarten ist genau der richtige.

In die Mitte der Gesellschaft

Als 2014 die alte Skateranlage im Zuge der Neugestaltung des Hafenumfeldes in Laboe abgebaut worden war, begann die Diskussion um eine neue Bahn. Die Standortfrage war seinerzeit gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen geklärt worden. Damals noch in Regie der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Ulrike Mordhorst war die Botschaft klar: Die Skater wollen ihre Anlage in der Mitte des Dorfes und nicht am Rand oder am Sportplatz gebaut haben.

Handlungsauftrag für die Gemeindevertreter

2017 fiel mit 13 zu fünf Stimmen der Beschluss in der Gemeindevertretung, die Anlage dort wieder aufzubauen. Pläne für einen Skatepool in Form des „Skateboates“ wurden erarbeitet. Die Anlage passe sich ebenerdig dem Hafenumfeld an ohne die Architektur oder den Ostseeblick zu beeinträchtigen, heißt es in der Planung. Das deutliche Ergebnis bestärkt die Skater in ihrem Werben um den Standort Rosengarten und ist Handlungsauftrag für die Gemeindevertreter.