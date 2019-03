Lutterbek

Das Publikum: Die Besucher werden von Meyer via Interaktion mit in seine Darbietung einbezogen. Bereitwillig bis offenherzig kommt aus solchen Dialogen ungeahnterweise dabei so manch eine private Geschichte plötzlich an die Öffentlichkeit wie etwa ein erster Kuss vor 30 Jahren in Bergedorf. Eine Barsbeker Gäste-Clique wird sogar zum Running-Gag des gesamten Abends.

Das Programm: Ohne politischen Alltag kommt natürlich auch der 59-Jährige nicht aus. Brandaktuell greift er die Berateraffäre im Verteidigungsministerium auf, labt sich geradezu am Dieselskandal in all seinen Facetten, nimmt in Kritik und Verballhornung der AfD kein Blatt vor den Mund, knöpft sich das Thema Migration vor, listet zudem TV-Formate im Überfluss wie Koch- und Quizshows auf, schlüpft in seine bekannte Rolle als Steuerfahnder Sigmund von Treiber und sinniert über die Bedeutung von Algorithmen. Unterstützt wird er bei einigen Gesangsparodien am Piano von Claus-Dieter Bandorf.

Was in Erinnerung bleibt: Die exzellente Fähigkeit von Meyer aus Publikumsstichworten spontan Humorballaden erster Güte zu schmieden, denen Lachsalven garantiert sind.

Fazit: Meyer gehört mit seiner Schlagfertigkeit und seinen Stehgreif-Pointen ganz klar in die erste Liga seines Genres.