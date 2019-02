Preetz

Im Vergleich zu 2018 war das bei den Geehrten ein Zuwachs von zehn Sportlern, bei den Titeln sogar ein Plus von 52. Selbst einen Weltmeister-, einen Europameister- und 16 Deutsche Meistertitel holten die Aktiven nach Preetz. Außerdem leben 22 Norddeutsche und 157 Landesmeister in der Schusterstadt. „Das macht mich richtig stolz, Bürgermeister in einer so sportbegeisterten Stadt zu sein, meinte dann auch Björn Demmin in seinen Begrüßungsworten.

Gemeinsam mit dem Bürgervorsteher Hans-Jürgen Gärtner bedankte sich Demmin zunächst bei den vielen Eltern, Trainern, Betreuern, Helfern und Vereinsvorständen, die solche sportlichen Erfolge erst ermöglichten.

Stellvertretend für alle ehrenamtlich Engagierten würdigte Demmin den Vorsitzenden des Motorsportvereins Preetz im ADAC, Ingo Brügge, der dem Verein schon seit frühester Kindheit angehört und sich seit vielen Jahren im Vorstand, als Jugendbetreuer sowie als Obmann auf Landesebene engagiert.

Neue Gesichter neben "Stammgästen"

Neben einigen „Stammgästen“ unter den Ausgezeichneten, wie etwa die Kanutin Antje Möller, die auch im zurückliegenden Jahr wieder einen Weltmeistertitel sowie mehrere zweite und dritte Plätze bei Weltmeisterschaften in unterschiedlichen Kategorien erzielte, gab es auch einige neue Gesichter. Etwa Emily Sophie Schmidt, die beim Boxteam des Raisdorfer STV trainiert und sich den Norddeutschen Jugendmeistertitel im Olympischen Amateurboxen sowie den Berliner Meistertitel in der Altersklasse U17 im Bantamgewicht bis 52 Kilogramm sicherte. Auch der Gewichtheberin Jenny Schümann vom Preetzer TSV zollten die Besucher in der vollbesetzten Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Anerkennung, die sich unter anderem den Deutschen Meistertitel im Kraftdreikampf in der Altersklasse Masters I erkämpfte.