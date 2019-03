Preetz

Die entsprechende Änderung der Marktsatzung war in der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung beschlossen worden. Ziel des CDU-Antrags war es, die Stadt noch umweltfreundlicher zu machen. Speisen und Getränke dürfen nun weder bei jährlichen Aktionen wie Pflanzen- oder Handwerkermärkten noch bei den Wochenmärkten jeden Mittwoch und Sonnabend in Plastikgeschirr abgegeben werden.

Der Verzicht auf Plastikverpackungen ist dagegen nur eine Soll-Bestimmung: „Es ist natürlich nicht überall möglich, Ersatz aus Papier oder Pappe zu finden“, erklärte Simon Bussenius für seine Fraktion. „Aber der Kunde könnte auf umweltfreundlichere Verpackungen hinweisen, wenn ihm zum Beispiel Blumen in Plastikfolie angeboten werden.“ Er appellierte außerdem an alle, für den Coffee-to-go Mehrwegbecher zu nutzen.

Bürgermeister Björn Demmin erklärte, dass man niemanden mit einem kompletten Plastikverbot gängeln wolle. In anderen Städten hätten Marktbeschicker darauf hingewiesen, dass gewisse Produkte derzeit nur in Plastik hygienisch verpackt werden könnten und sie nicht gegenüber Supermärkten, die oft in direkter Nachbarschaft lägen, benachteiligt werden dürften. „Wir wollen niemanden gängeln und das ideologisch durchprügeln, sondern nur Anregungen geben“, meinte er. In Zukunft müsse es aber auch möglich sein, seine eigenen Verpackungen und Behälter mitzubringen. Er wolle gemeinsam mit dem Marktmeister noch das Gespräch mit den Beschickern suchen, kündigte der Bürgermeister an.

Marktbeschicker kennen das Problem

„Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“, sagte Arne Drews (Grüne). Acht von zehn Kunden brächten inzwischen ihre eigenen Stoffbeutel oder Taschen mit zum Einkaufen, erklärte Hans-Jürgen Gärtner ( CDU). Auch Michael Howe ( FDP) hat als Lehrer bereits ein Umdenken registriert: An seiner Schule verschwänden dank des Engagements von Eltern und Spendern die Plastikflaschen. „Und die Schüler achten in ihren Klassen darauf, den Müll zu trennen. Das haben wir früher nicht so gehabt.“

Bei vielen Marktbeschickern in Preetz stößt der Beschluss der Stadtvertretung durchaus auf Verständnis. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie und erfahren Sie mehr zu den Meinungen der Marktbeschicker.

Zur Galerie Überwiegend reagieren die Marktbeschicker auf dem Markt in Preetz verständnisvoll auf das künftige Plastikmüll-Verbot.

Von Anne Silke; Gothsch Rönnau