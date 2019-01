Hohwacht

Das macht die Situation bedenklich: Oberhalb verläuft der Wanderweg und liegt eine Aussichtsplattform. Die Abbruchkante nähert sich ihnen.

Steinwall kann der Steilküste helfen

Dabei zeigte Hohwachts Bürgermeister Karsten Kruse seinem Gast aus dem Wirtschaftsministerium, wie mit relativ geringen Aufwand eine Steilküste geschützt werden kann. Die Gemeinde hat vor vielen Jahren in Alt-Hohwacht aus Findlingen und Lehm einen Wanderweg angelegt. Dieser Stein-Teppich am Fuß der Steilküste bremst die Wucht der Wellen. Den Antrag der Gemeinde diesen Schutz auch auf den übrigen Bereich auszuweiten, lehnte die Behörden bisher aus Naturschutzgründen ab.

Abbrüche an Feldern weniger schwerwiegend

Minister Buchholz, der mit seinen Mitarbeitern in Hohwacht zu einer Jahrestagung weilte, fand den Wunsch der Gemeinde nach einem kleinen Steindamm verständlich. Wenn man den Kräften der Natur weiter freien Lauf ließe, könne man diese Ecke aufgeben, urteilte er vor Ort im Angesicht der Abbruchkante. Er erkannte an, dass in der Ortslage Hohwacht das Problem einer Steilküste sich anders darstellt als auf freiem Feld.