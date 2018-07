Stoltenberg

Ein unzureichend gesichertes Auto war ohne Fahrer rückwärts in die Figur gerollt und hatte den gesamten Unterbau zerstört, sodass die als Sonnenuhr gestaltete Strohfigur platt lag. Weil die Autofahrerin zunächst niemanden erreicht hatte, wurde eine absichtliche Beschädigung vermutet.

Das Strohfigurenteam will nun versuchen, den Unterbau zu erneuern und die Figur wieder anzuheben. „Da ist leider mehr kaputt als man sieht. Das wird ziemlich viel Arbeit“, sagt Quednau. Außerdem war die Einstellung der Sonnenuhr auf die korrekte Uhrzeit sehr mühsam und muss nun nach dem Wiederaufbau erneut versucht werden. „Das war alles genau vermessen“, erklärt Quednau.

Ebenso wie Schlünsen geht er aber davon aus, dass die Strohfigur rechtzeitig zur Eröffnungsfeier der Probsteier Korntage am Sonnabend, 21. Juli, in Stoltenberg, wieder intakt sein wird. Wie in den Vorjahren wird es während der Korntage an der Strohfigur auch wieder einen Eisverkauf geben – dieses Mal aber ohne eine Strohhütte.