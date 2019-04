Mönkeberg

Mönkebergs Bürgermeisterin Hilla Mersmann ( CDU) ist noch immer fassungslos: Die Steine am Strand links vom Anleger sind freigespült, auch der schützende Fleece guckt hervor. "Es ist so viel Sand weggespült worden, wie schon lange nicht mehr", sagt sie bei einem Ortstermin mit Manfred Madroch vom Amt Schrevenborn, während die ersten Sattelschlepper-Ladungen Sand von der Schönkirchener Firma Bargholz abgekippt und verteilt werden. Mit insgesamt 1800 Tonnen Sand trifft es Mönkeberg sogar noch ein bisschen härter als die Nachbargemeinde Heikendorf, die bereits vor dem Osterwochenende 1600 Tonnen Sandstrand in Möltenort verteilt hat.

Für den defizitären Haushalt ihrer Gemeinde bedeutet die Wiederherstellung des Strandes eine zusätzliche Belastung in Höhe von 40 000 Euro. Mersmann hofft auf die versprochenen Fördergelder von Kreis und Land, die bereits beantragt wurden: "Das Risiko liegt in jedem Fall bei der Gemeinde, weil wir nicht wissen, ob und wie viel Unterstützung wir bekommen." Doch die Zeit drängt, denn die Saison steht vor der Tür.

Aufwertungen für den Strand in Mönkeberg geplant

Einen langfristigen Schutz vor Hochwasserschäden hält Bürgermeisterin Mersmann in ihrer Gemeinde für schwierig. "Wir haben ein sehr flaches Gewässer. Wellenbrecher kann man nicht einsetzen." Dabei möchte sie den gesamten Strandbereich in naher Zukunft aufwerten.

Rechts vom Anleger könnten Holzbänke, Sitzgruppen oder kleinere Spielgeräte den Bereich attraktiver gestalten. Links soll der Naturstrand erhalten bleiben, aber über eine Erweiterung für die Gastronomie nachgedacht werden. "Wir sind klug beraten, wenn wir den Strandabschnitt ganzheitlich sehen, aber in Teilabschnitten arbeiten", so Mersmann. In diesem Jahr sollen erste konkrete Planungen festgehalten werden.

