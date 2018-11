Schönberg

Im Juni hatten die Gemeindevertreter auf Antrag der Einwohnerinitiative den Bürgermeister aufgefordert, ein Konzept vorzustellen. Welche Projekte haben Priorität und wie werden sie umgesetzt? Welche Organisationsmodelle für die Betriebe wie Bauhof und Touristservice gibt es?

Auf diese und andere Fragen legte der Bürgermeister auf 14 Seiten den Zustand der Gemeinde, eine politische Grundsatzbetrachtung der Auswirkung der Verwaltungsstrukturreform von 2008 („Rekapitulation der strukturellen Entwicklung“) und die Gründe seines Vorgängers Dirk Osbahr an, vorzeitig aus dem Amt zu gehen.

Kritik an Bürgermeister Peter Kokocinski hat es in sich

Weiter verwies Kokocinski auf die personellen Engpässe in den Betrieben und die Vielzahl von Aufgaben, nicht ohne alle Mitarbeiter ausdrücklich für ihre Arbeit zu loben. Sein Fazit: Eine solche Eigenbetrachtung könne auch ergeben, dass die Gemeinde ohne Änderungen weiter geführt werden sollte.

Das machte die EIS als Antragsteller so sprachlos, dass Fraktionschef Jürgen Cordts eine Sitzungsunterbrechung beantragte, „um sich in der Fraktion beraten und Stellung nehmen zu können“. Die hatte es dann in sich. Dieses Papier sei „schwammig“. „Wir können daraus nicht erkennen, wohin uns der Bürgermeister führen möchte. Er hat uns nicht hören lassen, was er vorhat“, sagte Cordts.

"Sechs, setzen" - Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus dem Kreis Plön.