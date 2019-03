Preetz

Kurz vor sieben Uhr hatte Hausmeister Peter Dreier die Schäden an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) in Preetz entdeckt und unverzüglich Polizei und Schulleitung informiert.

Unterricht an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz fällt aus

„Wir haben zunächst die Schüler in die Sporthalle und die Mensa gelotst und darüber informiert, dass momentan kein Unterricht möglich ist. Weil das Pulver gesundheitsschädigend ist und sämtliche Räume durch eine Spezialfirma gereinigt werden müssen, muss auch am Dienstag der Unterricht für die Jahrgänge 5,6, und 7 ausfallen“, so Daniel Kux.

Für die älteren Schüler der THG Preetz, die teilweise in Praktika seien oder im Hufenweg unterrichtet werden, laufe alles normal weiter.

Polizei stellte Spuren an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule sicher

„Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir wissen noch nicht, wie die Täter ins Gebäude gelangt sind und wie viele es waren“, berichtete Daniel Kux, seit etwa einem halben Jahr Schulleiter an der THG Preetz.

Bei der Aufnahme des Schadens sicherte Polizei mehrere Spuren. Diese werden nun von der Kriminaltechnik ausgewertet.

Wie hoch der Schaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Reinigungsarbeiten werden vermutlich mehrere tausend Euro kosten.

Vandalismus an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftssschule in Preetz : Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen für den Vandalismus an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) in Preetz: Der oder die Täter sollen in der Zeit von Sonntag, 11.30 Uhr, bis Montagmorgen, 7 Uhr, in die Gemeinschaftsschule eingedrungen sein, Scheiben eingeschlagen und Löschmittel verteilt haben.

Wer während des Tatzeitraums verdächtige Personen an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz oder im nahen Umfeld beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Preetz unter der Telefonnummer 04342-10770 melden.

