Einen Ölteppich an der Kieler Förde in Höhe Holtenau Reede hat die Wasserschutzpolizei entdeckt. Durch die herrschenden Winde seien Teile dieser Verunreinigung auch bis an den Küstenbereich von Möltenort getrieben, berichtet ein Polizeisprecher auf Nachfrage von KN-online.