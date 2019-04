Theos Wiese feiert Geburtstag: Seit fünf Jahren bringt das Projekt der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) in Preetz frischen Wind in den Unterricht. Von der ersten Idee über die Urbarmachung des Geländes in Nähe des Lanker Sees ist eine Menge entstanden – und Lamm Theo ist Vater geworden.