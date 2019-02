Die 39-jährige Frau wollte an Silvester mit ihrem Mann vor der Tür das Feuerwerk genießen, doch nach wenigen Minuten brach die Mutter von drei kleinen Kindern mit einer Wunde am Kopf blutend zusammen. Trotz einer Notoperation in einer Kieler Klinik verstarb sie noch am Neujahrstag 2019.