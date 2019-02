Probsteierhagen

Es fängt schon beim Vokabular an: Die jährliche Sitzung der Todtenbeliebung zu Probsteierhagen findet statt am Sonntag Sexagesimae. In diesem Jahr fällt dieser spezielle Sonntag, 60 Tage vor Ostern und eine Woche vor Fastnacht, auf den 24. Februar.

Todtenbeliebung ist Familiensache

Vorsitzende der Todtenbeliebung ist Grita Philipp. „Die Beisetzung unserer Mitglieder ist es, was unsere Gilde ausmacht: Einer für alle, alle für einen“, so Philipp. „Meine Verbindung zur Todtenbeliebung kam durch meinen Vater“, erzählt die 80-Jährige. „Ich weiß noch, wie ich Kind war und er seinen dunklen Anzug und den schwarzen Zylinder trug, wenn er zum Verein ging. Und wenn er sagte, er gehe zur Todtenbeliebung, fand ich das unheimlich.“

Sechs Träger der Gilde tragen den Sarg

Doch irgendwann habe sie gelernt, dass es in der Gilde nicht so sehr um den Tod, sondern viel mehr um das Drumherum gehe, mehr um die Hinterbliebenen als um den Gestorbenen: „Wenn ein Mitglied unserer Todtenbeliebung stirbt, dann bekommt der Hinterbliebene einen kleinen Betrag zur Unterstützung, und die Gilde stellt sechs Träger, die den Sarg zur letzten Ruhestätte tragen“, erläutert Philipp.

„Unsere Sargträger sind auch versichert. Da kann ja Schlimmes passieren, wenn einer den Sarg nicht mehr halten kann und in die Gruft fällt – womöglich noch der Sarg hinterher!“ In Probsteierhagen sei das noch nie passiert, aber von anderen Gilden habe sie schon solche Geschichten gehört.

Wie Sterbekasse nur traditioneller

Es sei ähnlich dem, wie eine Sterbekasse funktioniert, nur eben persönlicher. „Es geht vor allem um Solidarität, Gemeinnützigkeit und darum, alte Traditionen aufrechtzuerhalten.“

Eierbier - eine alte Tradition

Eine solche Tradition ist etwa, dass auf der Jahressitzung „ Eierbier“ gereicht wird. „ Eierbier ist ein Heißgetränk aus dem Mittelalter, das aus Bier und Eiern besteht. Es wurde von Mönchen in Klöstern zur Stärkung und Heilung entwickelt.“ Und das schmeckt? „Oh ja, mir schmeckt das sehr“, sagt Grita Philipp.

Zur 197. Sitzung der Todtenbeliebung zu Probsteierhagen am Sonntag, 24. Februar, um 19 Uhr im Claus-Harms-Haus der Kirchengemeinde sind neben Mitgliedern auch interessierte Gäste eingeladen.